Эксперт назвал 6 преимуществ шейных беспроводных наушников перед TWS-форматом

Они не выпадают

По его словам, вкладыши часто выскальзывают из ушей, особенно в дороге или во время тренировки. Шейные наушники держатся надёжнее: даже если один наушник выпадет, он просто повиснет на проводе.

Дольше работают от батареи

TWS-наушники обычно держатся 5−8 часов, а модели с ANC — ещё меньше. Шейные наушники спокойно работают по 20−30 часов без подзарядки.

Лучшая связь при звонках

Микрофоны у таких моделей часто крупнее и расположены ближе к рту, поэтому голос звучит чище.