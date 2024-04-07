Эксперт назвал бесполезной разрекламированную бронемашину «Азовец»Его даже спрятали
Российские военные в зоне спецоперации обнаружили «Азовец» спрятанным под землей, его пришлось выкапывать. По мнению экспертов, бронемашина — это пример «распила бюджета», так как ее разработчики не создали ничего нового, а просто «выбили на это деньги».
Он был одним из разрекламированных примеров «чудо-оружия», которое нацбатальон «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) собирался использовать в ходе боевых действий. Говорилось о том, что бронемашина создана по современным технологиям, что она якобы неубиваемая. Затем сведения о ней пропали, на линии боевого соприкосновения мы его обнаружили только сейчас. По некоторым данным, он не просто исчез из поля зрения средств средств массовой информации, а его спрятали
«Азовец» — гусеничная бронированная машина на шасси танка Т-64, работа над ней началась в 2015 году. В СМИ присутствовали данные, что ее стоимость составляла $ 5 млн, отмечает издание.