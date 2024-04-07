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Наука и технологии
Опубликовано 07 апреля 2024, 15:45
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Эксперт назвал бесполезной разрекламированную бронемашину «Азовец»

Его даже спрятали
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что бронемашина «Азовец», о которой так много говорили, никак не проявила себя на поле боя. Она позиционировалась как «чудо-оружие», но оказалась бесполезной.
Эксперт назвал бесполезной разрекламированную бронемашину «Азовец»
© Ferra

Российские военные в зоне спецоперации обнаружили «Азовец» спрятанным под землей, его пришлось выкапывать. По мнению экспертов, бронемашина — это пример «распила бюджета», так как ее разработчики не создали ничего нового, а просто «выбили на это деньги».

Он был одним из разрекламированных примеров «чудо-оружия», которое нацбатальон «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) собирался использовать в ходе боевых действий. Говорилось о том, что бронемашина создана по современным технологиям, что она якобы неубиваемая. Затем сведения о ней пропали, на линии боевого соприкосновения мы его обнаружили только сейчас. По некоторым данным, он не просто исчез из поля зрения средств средств массовой информации, а его спрятали

Алексей Леонков
Военный эксперт

«Азовец» — гусеничная бронированная машина на шасси танка Т-64, работа над ней началась в 2015 году. В СМИ присутствовали данные, что ее стоимость составляла $ 5 млн, отмечает издание.