Эксперт назвал бесполезной разрекламированную бронемашину «Азовец»

Он был одним из разрекламированных примеров «чудо-оружия», которое нацбатальон «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) собирался использовать в ходе боевых действий. Говорилось о том, что бронемашина создана по современным технологиям, что она якобы неубиваемая. Затем сведения о ней пропали, на линии боевого соприкосновения мы его обнаружили только сейчас. По некоторым данным, он не просто исчез из поля зрения средств средств массовой информации, а его спрятали