Эксперт назвал четыре варианта ответа России на ядерную угрозу США

Эксперт предложил четыре варианта развития событий. Первый предполагает нанесение Россией упреждающего ядерного удара по США и их союзникам. Сивков говорит, что в этом случае «США прекратят свое существование как государство». Ответный удар, впрочем, тоже «нанесёт России чудовищный ущерб».

Во втором варианте США сначала уничтожат российские стратегические силы сдерживания (ССС) обычным оружием. Но противником будет нейтрализована лишь небольшая часть ядерного потенциала России. Поэтому в ответ будет нанесён мощный удар.

При третьем варианте может быть нанесён ответно-встречный ядерный удар, в котором может принять участие от 40-50 до 70-75% российского ядерного потенциала. В результате взаимных ударов «обе страны фактически прекратят своё существование».

«Четвёртый вариант предполагает нанесение ответного ядерного удара. Надо признать, что этот вариант действий России будет наиболее вероятным. В этом случае до целей на территории США смогут дойти, по разным оценкам и при различных вариантах развития обстановки, от 15-20 до 25-30% от исходного числа российских боевых блоков», — пишет эксперт.