Эксперт назвал худшую светодиодную лампочку

Лампа называется Ergolux LED-A60-11W-E27-4K. Автор говорит, что купил её на Ozon за 102 рубля. Он понял, что лампа была изготовлена в мае 2021 года.

Чтобы проверить её характеристики, автор использовал спектрометр, интегрирующую сферу, измеритель мощности и прибор Lamptest-1. Лампочку перед измерениями 30 минут прогрели.

Автор заявил, что производитель обещал: модель Ergolux будет светить, как лампа накаливания 90 Вт, но в итоге она светит лишь чуть ярче 40-Вт. Кроме того, лампочка будет реагировать скачками яркости на любые перепады сетевого напряжения. Из других минусов: световой поток у модели в два с половиной раза меньше заявленного, низкий индекс цветопередачи, цветовая температура не такая, как указано.

Автор добавил, что сейчас производители из-за кризиса снижают себестоимость ламп, поэтому получаются такие экземпляры.