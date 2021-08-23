Эксперт назвал космический туризм инструментом для разработки новых вооружений

В нынешнем году, пишет автор, запускается множество программ, связанных с космическим туризмом. Уже полетели в космос или готовятся его покорять жители Японии, США. Но с перспективами таких полётов всё сложно.

Прежде всего, Александр отметил, что полёты в космос для него - это те, что начинаются от 100 километров от Земли. Также он напомнил, что первыми вводить туристические полёты стали NASA и организация - предшественник "Роскосмоса". Первый подобный полёт, который официально назывался командировкой, был совершён в 1990 году японцем Тоехиро Акияма. "Полноценным" непрофессиональным космонавтом же оказался Денис Тито. Он полетел в космос в 2001 году. Сейчас такие поездки на МКС вновь стали внедряться.