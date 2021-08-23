Эксперт назвал космический туризм инструментом для разработки новых вооружений

Эксперт назвал космический туризм инструментом для разработки новых вооруженийЭто один из вариантов развития отрасли
В нынешнем году, пишет автор, запускается множество программ, связанных с космическим туризмом. Уже полетели в космос или готовятся его покорять жители Японии, США. Но с перспективами таких полётов всё сложно.
Прежде всего, Александр отметил, что полёты в космос для него - это те, что начинаются от 100 километров от Земли. Также он напомнил, что первыми вводить туристические полёты стали NASA и организация - предшественник "Роскосмоса". Первый подобный полёт, который официально назывался командировкой, был совершён в 1990 году японцем Тоехиро Акияма. "Полноценным" непрофессиональным космонавтом же оказался Денис Тито. Он полетел в космос в 2001 году. Сейчас такие поездки на МКС вновь стали внедряться.
В корабле, который доставляет туристов на МКС, находится один профессиональный космонавт - командир экипажа, а также два туриста. Занимает по времени это всего несколько часов. Стоимость полётов на МКС на кораблях "Союз" пока неизвестна. По слухам, это будет порядка 40 миллионов долларов. Такая цена, считает автор, сузит количество желающих. Поэтому специалисты-аналитики уверены, что популярнее будут суборбитальные полёты, которые дешевле. Возможно, правда, что какие-то компании будут готовы платить за полёты сотрудников. Но проблема может быть в том, что к посещению МКС необходимо готовиться.
Вместе с тем эксперт предполагает, что в будущем полёты превратятся в целые коммерческие проекты. Уже сейчас на основе результатов полётов планируют снимать фильмы. Кроме этого, системы, которые применяются при суборбитальных и орбитальных полётах, могут в будущем закупать NASA и военные для использования их в своей сфере. Например, сейчас почти невозможно отследить запуск малых спутников с самолёта-носителя компании Virgin Galactic.