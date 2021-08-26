Эксперт назвал лучшие "пальчиковые" и "мизинчиковые" батарейки

Наука и технологии
Сегодня в 18:03
Эксперт назвал лучшие "пальчиковые" и "мизинчиковые" батарейкиПротестированы были 7 батареек каждого типа
Алексей Надёжин сравнил несколько популярных и не очень батареек разной ценовой категории.
Специалист отметил, что для тестирования использовался анализатор "Яростанмаш АСК2.5.10.8". При этом батареек AA и AAA каждой фирмы из семи он брал по две штуки. Закуплены были устройства фирм Duracell, Energizer, Varta, GP, Flarx, "Фотон", "Фотон X".
Во время тестов проверялись два параметра: энергоёмкость и нагрузочная способность (подходят ли батарейки для устройств типа тонометров, игрушек с моторами и пр.).
По итогам тестирования бесспорными лидерами стали батарейки "Фотон X". Причём как "пальчиковые", так и "мизинчиковые". Правда, подчеркнул Алексей, разница между моделями на первой и второй строке незначительная.
Изготовитель устройств "Фотон X" - российская компания "РОСЭЛ".