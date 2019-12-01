Эксперт назвал методы борьбы с зависимостью от соцсетей

Доктор Логан Джонс (Logan Jones), психолог и основатель центра NYC Therapy + Wellness считает, что удаление аккаунта может помочь в некоторых случаях, но чаще всего этого бывает недостаточно.

По его словам, пользователям всегда стоит держать в уме, что социальные сети действительно вызывают зависимость, работая по такому же принципу, как наркотики. Вместо полного отказа от Instagram или Facebook Джонс советует предпринимать небольшие шаги к изменению привычек. Для начала можно выключить оповещения от соцсетей, звук или вибрацию на телефоне, а также отслеживать, сколько времени вы тратите в приложениях Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте и т.д.

Стоит попробовать начать практиковать временное «отключение» от социальных сетей: например, не проверять их, начиная с 21:00 и до утра.

Также Джонс рекомендует попытаться разобраться, почему вы часто «сидите» в соцсетях. Иногда это может быть следствием того, что человек находится под давлением некомфортных обстоятельств, одиночества или других негативных эмоций.

Джонс утверждает, что для формирования привычки достаточно 21 дня. Поэтому, если сокращать время пребывания в соцсетях в течение этого периода, то проблема может решиться.