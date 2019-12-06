Наука и технологии
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Эксперт назвал минусы российского ядерного оружия
По сравнению с американским
Глава Центра международной безопасности ИМЭМО Российской академии наук (РАН) рассказал, чем российский подход к созданию ядерного оружия отличается от американского, и какой лучше.
По словам эксперта, США не позволяют себе разработки разнообразных пусковых вариантов стратегических ядерных ракет. К примеру, вместо ядерной триады у американцев будет одна наземная система, одна морская, одна воздушная. Напомним, в ядерную триаду принято включать стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
Эксперт утверждает, что системы США «получше» российских. Ведь в России создают большое разнообразие оружия, что бывает идёт в ущерб качеству.
Представитель РАН говорил об этом, комментируя целесообразность поддержки проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».