Эксперт назвал минусы российского ядерного оружия

По словам эксперта, США не позволяют себе разработки разнообразных пусковых вариантов стратегических ядерных ракет. К примеру, вместо ядерной триады у американцев будет одна наземная система, одна морская, одна воздушная. Напомним, в ядерную триаду принято включать стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Эксперт утверждает, что системы США «получше» российских. Ведь в России создают большое разнообразие оружия, что бывает идёт в ущерб качеству.

Представитель РАН говорил об этом, комментируя целесообразность поддержки проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».