Эксперт назвал оптимальное направление для американского удара по России

По его словам, это арктическое направление. Эксперт заявил, что США уже более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Именно там пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири.

Через Европу на Урал американские бомбардировщики проникнуть не могли из-за систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора. Арктическое направление, впрочем, тоже перекрыли системами ПВО, но США перешли к крылатым ракетам. Основная задача всех типов американских стратегических бомбардировщиков — запустить ракеты до входа в зону действия российской ПВО.