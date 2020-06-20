Наука и технологии
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Эксперт назвал оптимальное направление для американского удара по России
Арктическое
Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал оптимальное направление для американского удара по России.
По его словам, это арктическое направление. Эксперт заявил, что США уже более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Именно там пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири.
Через Европу на Урал американские бомбардировщики проникнуть не могли из-за систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора. Арктическое направление, впрочем, тоже перекрыли системами ПВО, но США перешли к крылатым ракетам. Основная задача всех типов американских стратегических бомбардировщиков — запустить ракеты до входа в зону действия российской ПВО.