Эксперт назвал плюсы и минусы оплаты покупок отпечатком пальца

О плюсах и минусах технологии «РИА Новости» рассказывал директор некоммерческой организации «Цифровые платформы». По его словам, биометрические сканеры можно обмануть. Тогда биометрия превратится во вторую электронную подпись, с помощью которой уже похищают имущество (даже недвижимость). Обмануть же сканер можно, например, при помощи силиконового лица или пальца.

Однако, если биометрию будут сопровождать дополнительные меры защиты при крупных покупках, например, ввод пин-кода карты, то данный метод становится безопасным. Ведь мошенничать в мелких размерах довольно бессмысленно, особенно, если это сопровождается несоразмерно сложной подготовкой.