Эксперт назвал победителя в вероятном бою между истребителями Су-57 и F-35

Его слова приводит «РИА Новости». Эксперт считает, что российский Су-57 является технологическим шедевром. И в бою с американским аналогом — F-22 или F-35 — у самолёта больше шансов на победу. Причём доминировать он будет и в дальнем ракетном, и ближнем манёвренном бою.

Как утверждает Коротченко, у Су-57 более совершенная аэродинамическая компоновка, чем у зарубежных конкурентов. Что касается F-35, то это самолёт лёгкого класса, а российский истребитель относится к более тяжёлому классу и обладает большей боевой мощью. Также Су-57 превосходит аналоги по составу вооружения. Хорош у российского истребителя и бортовой радиолокационный комплекс с фазированной антенной решёткой.