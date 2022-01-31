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Эксперт назвал преимущества украинской армии

И недостатки российской
Украинский журналист Юрий Бутусов перечислил преимущества Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые могут помочь им «разгромить» российскую армию.
Эксперт назвал преимущества украинской армии

По мнению Бутусова, российской армии пришлось бы проводить наземную операцию, а на земле украинская армия якобы значительно превосходит российскую.

Среди недостатков российской армии журналист перечислили такие: отсутствие пехоты, способной вести самостоятельные действия в отрыве от бронетехники; отсутствие у бронетехники защиты от украинских противотанковых комплексов; недостаток современной оптики и тепловизоров; отсутствие эффективной ПВО, способной прикрыть части от ударных беспилотников ВСУ типа «Байрактар»; неспособность армии вести длительные интенсивные боевые действия.

У ВСУ же называются такие преимущества: возможность быстро наращивать численность пехоты; разведданные от НАТО; высокая насыщенность противотанковыми комплексами; наличие беспилотников «Барактар»; способность восполнить потери в вооружениях за счёт союзников.

Источник: Военное обозрение
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