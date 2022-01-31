Эксперт назвал преимущества украинской армии

По мнению Бутусова, российской армии пришлось бы проводить наземную операцию, а на земле украинская армия якобы значительно превосходит российскую.

Среди недостатков российской армии журналист перечислили такие: отсутствие пехоты, способной вести самостоятельные действия в отрыве от бронетехники; отсутствие у бронетехники защиты от украинских противотанковых комплексов; недостаток современной оптики и тепловизоров; отсутствие эффективной ПВО, способной прикрыть части от ударных беспилотников ВСУ типа «Байрактар»; неспособность армии вести длительные интенсивные боевые действия.

У ВСУ же называются такие преимущества: возможность быстро наращивать численность пехоты; разведданные от НАТО; высокая насыщенность противотанковыми комплексами; наличие беспилотников «Барактар»; способность восполнить потери в вооружениях за счёт союзников.