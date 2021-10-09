Наука и технологии
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Эксперт назвал преимущество новой российской ракеты «Иркут»Провёл аналогию с дамской сумочкой
Российский военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко высказал своё мнение новой российской сверхлёгкой ракете-носителе «Иркут». Он пояснил, зачем она нужно, какие преимущества даёт.
Этой ракете ещё предстоит пройти несколько испытаний перед вводом в эксплуатацию. Но когда это случится, она сможет намного дешевле выводить спутники лёгкого класса на околоземную орбиту.
«Есть спутник весом 500 килограммов его можно вывести "Ангарой", которая стоит миллиард рублей, а можно вывести лёгкой ракетой, которая стоит несколько десятков миллионов», — отметил эксперт. Чтобы проиллюстрировать это, он привёл пример: для перевозки дамской сумочки или чемодана можно использовать и легковой автомобиль, и грузовик «КаМаЗ». Но выбирать второй вариант неразумно. Также неразумно будет выводить спутник лёгкого класса на орбиту с помощью тяжёлой ракеты. То есть преимущество «Иркута» заключается в дешевизне.