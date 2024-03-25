Эксперт назвал причины, по которым кошка может трогать хозяина лапой

Нехватка внимания. Если кошка к вам подошла к концу дня и трогает вас лапкой, то, возможно, она хочется с вами «пообщаться». Погладьте её, почешите у неё за ухом.

Стремление кошки заставить хозяина встать с места. Подобным образом кошка может говорить о том, что её миска пуста или что она не может попасть к лотку.