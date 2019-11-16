Эксперт назвал простой способ захвата Россией Прибалтики

В зоне гипотетического Сувалкского коридора сейчас проходит граница Польши с Литвой. Считается, что данный путь мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. Политолог рассказал, что для блокировки Прибалтики в случае военного конфликта России не обязательно пускать танковые колонны по Сувалкскому коридору.

По его словам, «достаточно поставить с обеих сторон системы ПРО (прим. противоракетной обороны) и залпового огня». Он отметил, что в Калининградской области установлено российское оружие, способное простреливать пол-Европы. «Говорить о танковых баталиях нет смысла», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее китайские СМИ написали, что в случае военного конфликта (который эксперты считают маловероятным) между Россией и НАТО, последним понадобится лишь два дня, чтобы захватить Калининградскую область.