Эксперт назвал самую дорогую породу собак

На сегодня самой дорогой породой собак считается тибетский мастиф. Такого щенка купил на одном из аукционов миллионер из Китая. Цена щенка составила 1,5 миллиона долларов.

Оказывается, породе «тибетский мастиф» более 50 тысяч лет. Эти собаки охраняли храмы тибетских монахов, а простые жители их заводили для защиты поселений в горах.