Эксперт назвал самую надёжную ракету в мире

Автор отметил, что российские ракеты семейства «Союз» по общему числу пусков являются «королями всех ракет». Однако по надёжности их опережают американские Falcon 9. Так, с 1957 года примерно 12 модификаций носителей семейства «Союз» были запущены более 1900 раз. Однако из всех пусков более 100 были неудачными.

Надёжность ракет Falcon 9, по мнению автора, демонстрирует количество совершенных подряд успешных пусков. Это более 110. По этому показателю американская ракета обошла выведенные из эксплуатации российский «Союз-У» и американский Delta II. Кроме того, ракета SpaceX показала возможность повторного использования.