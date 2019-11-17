Эксперт назвал самые безвредные для здоровья сладости

Список может показаться неожиданным. В него входят мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад. В целом, по словам врача, простые сладости, состоящие из небольшого количества ингредиентов, всегда лучше, чем сложные десерты. Например, плитка шоколада, варенье или мёд полезнее изысканного торта.

Наиболее вредными врач назвала сладости, жаренные во фритюре, дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики или торты с большим количеством крема. Она отметила, что можно пользоваться формулой: чем сложнее состав, тем десерт вреднее.

Напомним, недавно учёные из Канады выяснили, что употребление большого количества сахара за короткий промежуток времени может вызвать воспалительные процессы в кишечнике.