Эксперт назвал сервисы на замену Google

Из-за новых ограничений от Google на создание аккаунтов из России министерство цифрового развития советует пользователям сохранить резервные копии важных фотографий и документов. Это поможет не потерять ценную информацию, особенно если у вас есть данные в сервисах Google. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, рассказал, какие альтернативы есть и могут ли россияне продолжать пользоваться услугами компании.

Муртазин отметил, что для надёжного хранения данных можно использовать другие платформы, такие как «Яндекс. Диск» или «Mail.ru Диск». Он добавил, что для уже зарегистрированных пользователей пока не возникло проблем, и они могут продолжать пользоваться Google, используя альтернативные методы авторизации, например, получать коды не по SMS, а на запасной e-mail.

Для создания резервной копии данных на Google необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала нужно войти в аккаунт и выбрать опцию «Аккаунт». Затем в меню слева перейти к «Данные и конфиденциальность» и прокрутить страницу до раздела «Скачивание и удаление данных». Выбрав «Скачивание данных», нужно отметить галочкой нужные ресурсы, такие как «Диск» и YouTube, после чего нажать кнопку «Далее», выбрать «однократный экспорт», установить формат файла на .zip и размер до 50 ГБ. Нажав на кнопку «Создать экспорт», пользователи смогут сохранить важные файлы и не беспокоиться о потере информации.