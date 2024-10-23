Опубликовано 23 октября 2024, 20:151 мин.
Эксперт назвал слабые места западной военной техники, выявленные в ходе СВОСпрос на эту технику падает
Западная военная техника, поставляемая украинской армии, проявила серьезные недостатки в ходе СВО, сообщил отставной полковник Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру». Матвийчук подчеркнул, что западные производители акцентируют внимание на эргономике и комфорте, однако их техника зачастую не соответствует требованиям реальных боевых условий.
Одним из ярких примеров является танк Abrams, который плохо справляется с распутицей. Матвийчук также отметил, что эти танки показывают низкую эффективность как в жару, так и в холод, поскольку они были разработаны для легких экспедиционных операций. Кроме того, западные смазочные материалы, использующиеся в артиллерии, замерзают на морозе.
Он также добавил, что отмечается «резкий спад интереса к покупке западной техники и резкий всплеск к закупке вооружений Российской армии как более победоносной, более продвинутой».