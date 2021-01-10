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Эксперт назвал способы придумать надёжный пароль
Главное, чтобы пароль был сложным
Руководитель отдела анализа защищённости компании «Ростелеком» Александр Колесов назвал способы придумать надёжный пароль. Такой пароль должен быть не коротким и уникальным.
Слова эксперта приводит издание «РИА Новости». Он утверждает, что первое правило надёжного пароля — сложность. Специалисты не советует использовать логин или электронную почту в качестве пароля, даже видоизменённые. Также он рекомендует ставить разные пароли к разным сервисам. Менять шаблоны пароли путём добавления одного символа — тоже плохая идея.
Самый же простой способ создать хорошую комбинацию — использовать генератор паролей. Чтобы его не забыть, можно записать в блокнот. Также можно применять парольные фразы — последовательность из минимум четырёх слов. Их проще запомнить.