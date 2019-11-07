Эксперт назвал сроки замены обычных автомобилей на беспилотные в России

По словам эксперта, о повышении доступности электрокаров говорит снижение стоимости аккумуляторов. Уже в следующем году электрические автомобили будут стоить столько же, сколько и машины с двигателями внутреннего сгорания. К 2024 же году электромобили станут дешевле бензиновых конкурентов.

Что касается беспилотников, то к 2021 году автопилот машин от Audi, BMW, Volvo, Ford, Hyundai и других производителей станет настолько продвинутым, что человеку уже не придётся держаться за руль. К 2025 году мировые продажи беспилотных автомобилей могут достичь 600 тысяч в год. К 2030 жители многих стран просто перестанут получать водительские права.

В России же беспилотный транспорт начнёт по-настоящему заменять традиционный в течение 15-20 лет. Этот процесс будет сопровождаться подготовкой инфраструктуры и модернизацией нормативно-правовых актов.