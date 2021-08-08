Эксперт назвал страну-цель китайских подлодок

Как пишет аналитик из Гонконга, создание Type 039D может свидетельствовать о подготовке к войне с Тайванем. Эксперт утверждает, что об этом говорят характеристики и дизайн субмарин. Новые подлодки более тихие, и это может помочь военно-морскому флоту Китая в возможной войне за воссоединение с Тайванем и конфликтах, связанных с территориальными претензиями в Южно-Китайском море.

К сожалению, точные технические характеристики Type 039D неизвестны. Эксперты пишут, что конструкция подлодки делает её высокоманёвренной и скрытной. Также субмарина использует мультичастотный радар для поиска целей, надводных и береговых. Кроме того, подводная лодка может действовать на относительно малых глубинах — это подходит для Тайваньского пролива.