Эксперт назвал три точки, где могут вспыхнуть войны в 2022 году

Эксперт, слова которого перевела «Лента.ру» считает, что наибольшее международное напряжение за прошедший год сложилось вокруг Украины, Ирана и Тайваня. Эти страны расположены в порядке вероятности возникновения конфликта (от большей к меньшей).

Журналист считает, что главным фактором войны в Донбассе станет нежелание США принять гарантии безопасности от России и «красные линии» насчёт расширения НАТО на Восток.

Что касается Ирана, то здесь главный предиктор войны — ядерное оружие. Эксперт заявил, что к началу 2022 года уровень обогащения урана у страны достиг 60%. Этого достаточно для начала производства ядерного оружия.

Тайвань же может стать жертвой военного вторжения со стороны Китая. Об этом якобы свидетельствует активизация морских учений КНР.