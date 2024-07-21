Эксперт о биткоине в 2024 году: всё еще хорошая инвестиция, но есть нюанс

С ноября 2022 года биткоин вырос почти на 330%, достигнув новых «высот» в марте 2024 года. Однако Хелфман советует проявлять осторожность. Хотя долгосрочная траектория развития биткоина остается многообещающей, а исторический совокупный годовой темп роста (CAGR) составляет 35%, и к нему проявляют значительный интерес институциональные инвесторы, текущая рыночная цена приближается к предыдущим историческим максимумам. Это, как правило, указывает на меньшие возможности для немедленного роста стоимости.

Инвесторы должны быть готовы к скромным доходам, потенциально около 20% в годовом исчислении, так как цена биткойна приближается к пиковым уровням, а не к «территории выгодных сделок». Хелфман отмечает, что предыдущие спады, например в 2022 году, предоставляли лучшие возможности для покупки. В настоящее время, когда биткоин торгуется на высоких уровнях, а рынок 2024 года демонстрирует ограниченное пространство для значительного роста, этот год может предложить менее привлекательные инвестиционные условия по сравнению с прошлыми годами.

Несмотря на это, биткоин остается выгодной инвестицией по сравнению с другими активами, считает он.