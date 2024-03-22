Эксперт о бомбах ФАБ-3000: более точные и разрушительные

ФАБ-3000 использовалась во время штурма «Азовстали». Однако эти бомбы были из советских запасов, и их производство было возобновлено только недавно. Леонков объяснил, что в сочетании с баллистическими вычислителями сброса ФАБ-3000 превратятся в «высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением»

Кроме того, можно установить универсальный модуль планирования и коррекции, который позволит сбрасывать бомбы с безопасного расстояния за пределами зоны действия ПВО противника.

Эксперт подчеркнул разрушительный потенциал модернизированной ФАБ-3000, сравнив ее с ранее использовавшимися бомбами. По его мнению, новые бомбы будут «еще более разрушительными».