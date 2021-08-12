Эксперт объяснил быстрое развитие Китая

Подобным образом адаптируются более 900 миллионов интернет-пользователей. Это и позволяет выиграть в конкурентной борьбе. Один из примеров - внедрение системы мобильных платежей. Китайский способ оплаты WeChat Pay оказался успешнее Apple Pay: это 1,2 миллиарда транзакций в день (у Apple - один миллиард в месяц). А в 2019 году общие валовые расходы в Китае через смартфоны были 347 трлн юаней, или примерно 54 трлн долларов, в тоже время в Америке - 98 млрд долларов.

Всё это достигается за счёт того, что в КНР в целом за всю историю развития произошло изменений гораздо больше, чем в других странах. Такое явление называется "Индекс прожитых изменений". Жители научились приспосабливаться ко всему. Особенно это стало заметно с 1990 года.

По словам специалистов, в период с 2011 по 2013 год Китай обогнал Штаты по использованию бетона. А если сравнивать 1990 год и наше время, то результаты ещё более впечатляющие: 1 холодильник на 100 домашних хозяйств против 96 холодильников сейчас, 5,5 миллиона машин против 270 миллионов сейчас и три четверти жителей деревни против почти двух третьих городских в настоящее время.

Если же сравнивать Китай с Индией (которая была образована всего на два года раньше), то будут видны значительные различия между ними с точки зрения отношения к инновациям. Жители Индии не так охотно пользуются интернетом, безналичной оплатой (с помощью мобильного). Мобильные приложения для оплаты используют лишь 100 миллионов человек, в то же время в Китайской Республике - 850 миллионов.

Объясняет такую разницу автор тем, что в Индии ВВП на душу населения возрос с более 350 до 2 тысяч долларов. В Китае - с чуть меньше 350 до 10 тысяч долларов. По словам Зака Дихтвальда, для жителей Китая инновационные технологии стали одним из возможных способов выжить.