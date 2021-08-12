Наука и технологии
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Эксперт объяснил быстрое развитие Китая

Этому есть несколько исторических причин
Автор habr.com перевёл статью Зака Дихтвальда, сотрудника Harvard Business Review. Журналист выяснил, почему Китай стал за достаточно короткое время одной из мировых держав.
Эксперт объяснил быстрое развитие Китая

Главная причина, по словам автора, - способность огромного китайского населения крайне быстро адаптироваться к изменениям. В первую очередь - к инновационным разработкам.

В качестве примера приведён Старый Ян - нищий китаец. Когда его соотечественники стали оплачивать всё только при помощи мобильных, а не наличными, он смог приспособиться. Первым делом накопил на смартфон, затем распечатал QR-код своих счетов. И с этим кодом начал просить на станции деньги. Так и произошла его адаптация к новым технологиям.

Эксперт объяснил быстрое развитие Китая

Подобным образом адаптируются более 900 миллионов интернет-пользователей. Это и позволяет выиграть в конкурентной борьбе. Один из примеров - внедрение системы мобильных платежей. Китайский способ оплаты WeChat Pay оказался успешнее Apple Pay: это 1,2 миллиарда транзакций в день (у Apple - один миллиард в месяц). А в 2019 году общие валовые расходы в Китае через смартфоны были 347 трлн юаней, или примерно 54 трлн долларов, в тоже время в Америке - 98 млрд долларов.

Всё это достигается за счёт того, что в КНР в целом за всю историю развития произошло изменений гораздо больше, чем в других странах. Такое явление называется "Индекс прожитых изменений". Жители научились приспосабливаться ко всему. Особенно это стало заметно с 1990 года.

По словам специалистов, в период с 2011 по 2013 год Китай обогнал Штаты по использованию бетона. А если сравнивать 1990 год и наше время, то результаты ещё более впечатляющие: 1 холодильник на 100 домашних хозяйств против 96 холодильников сейчас, 5,5 миллиона машин против 270 миллионов сейчас и три четверти жителей деревни против почти двух третьих городских в настоящее время.

Если же сравнивать Китай с Индией (которая была образована всего на два года раньше), то будут видны значительные различия между ними с точки зрения отношения к инновациям. Жители Индии не так охотно пользуются интернетом, безналичной оплатой (с помощью мобильного). Мобильные приложения для оплаты используют лишь 100 миллионов человек, в то же время в Китайской Республике - 850 миллионов.

Объясняет такую разницу автор тем, что в Индии ВВП на душу населения возрос с более 350 до 2 тысяч долларов. В Китае - с чуть меньше 350 до 10 тысяч долларов. По словам Зака Дихтвальда, для жителей Китая инновационные технологии стали одним из возможных способов выжить.