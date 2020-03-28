Эксперт объяснил, чем российский Су-35 превосходит американские истребители

Об этом рассуждал лётчик-инструктор Андрей Краснопёров. Он считает, что в России предъявляются высокие требования к сверхманёвренности истребителей. Во многом поэтому Су-35 превосходит американский F-16 Viper.

Краснопёров отметил, что российский истребитель может выполнять такие фигуры высшего пилотажа, «которые, скорее всего, даже незнакомы нашим противникам». Кроме того, у Су-35 более мощный двигатель. Самолёт может развивать скорость звука не на форсаже, а в обычном режиме.

Также двигатели истребителя имеют управляемый вектор тяги, благодаря этому он может лететь «чуть ли не хвостом вперёд».

F-16 уступает конкуренту и в дальности перелёта, и в защите от высокоточного оружия, и в способности вести огонь.