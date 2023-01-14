Наука и технологии
18:41, 14 января 2023
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Эксперт объяснил, чем важен закон Мура

В последнее время кажется, что закон перестал работать

Представителям TSMC, компании-производителя чипов, задали вопрос о сохранении актуальности закона Мура для клиентов.

Эксперт объяснил, чем важен закон Мура

Фото: Flickr

Согласно закону Мура, количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, должно удваиваться каждые 24 месяца. Однако сейчас переход на новую ступень литографии уже не даёт прежнего снижения себестоимости и повышает производительность не так значительно.

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) заявил, что закон Мура всё ещё важен с точки зрения возможности снижения энергопотребления.

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