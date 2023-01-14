Эксперт объяснил, чем важен закон Мура

18:41, 14 января 2023
1 мин.
Эксперт объяснил, чем важен закон МураВ последнее время кажется, что закон перестал работать
Представителям TSMC, компании-производителя чипов, задали вопрос о сохранении актуальности закона Мура для клиентов.
Фото: Flickr
Согласно закону Мура, количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, должно удваиваться каждые 24 месяца. Однако сейчас переход на новую ступень литографии уже не даёт прежнего снижения себестоимости и повышает производительность не так значительно.
Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) заявил, что закон Мура всё ещё важен с точки зрения возможности снижения энергопотребления.