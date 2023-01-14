Эксперт объяснил, чем важен закон Мура

Согласно закону Мура, количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, должно удваиваться каждые 24 месяца. Однако сейчас переход на новую ступень литографии уже не даёт прежнего снижения себестоимости и повышает производительность не так значительно.

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) заявил, что закон Мура всё ещё важен с точки зрения возможности снижения энергопотребления.