Эксперт объяснил, как эпидемия коронавируса повлияет на выход нового iPhone

Как отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, сейчас оценить последствия для реальной экономики Китая или рассчитать возможные убытки корпораций невозможно. Из-за паники вокруг коронавируса страдают главным образом цены на сырьевые активы. А вот что касается небольшой коррекции по ценным бумагам, то она произошла по причине начала отчётного периода в США, а не из-за инфекции в Китае.

Николаев также рассказал, что в китайском Ухане находятся несколько крупных оптовиков, из-за чего может снизится объём реализации продуктов Apple в целом по стране. Однако, судя по комментариям главы ВОЗ, в ближайшее время вирус будет взят под контроль, и паника спадёт. Таким образом, реальных проблем у производителей возникнуть не должно.

Что касается планов о старте производства нового iPhone, то, по мнению эксперта, всё обойдётся без ощутимых проблем.