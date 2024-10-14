Эксперт объяснил, как Google контролирует мнение общества

Опубликовано 14 октября 2024, 09:451 мин.
Эксперт объяснил, как Google контролирует мнение обществаВлияние результатов поиска на доверие и взгляды
Доминирование Google в онлайн-пространстве значительно влияет на общественное мнение, часто способами, которые пользователи могут не осознавать, пишет Зак Амос из ReHack для HackerNoon. Будучи основным поисковиком для большинства в мире, Google стал синонимом онлайн-поиска, что приводит к эффекту, когда пользователи склонны доверять первым результатам поиска больше, чем другим источникам.
Исследования показывают, что почти 29% пользователей кликают на первую ссылку, тогда как менее 10% исследуют результаты ниже третьего места. Это поведение вызывает беспокойство, поскольку контент с высоким рейтингом не всегда является самым надежным из-за вполне существующих манипуляций.
Более того, около 82% американских интернет-пользователей выражают общее доверие к результатам Google, забывая, что алгоритмы поисковой системы могут непреднамеренно продвигать неточную или вводящую в заблуждение информацию. Персонализированные функции еще больше усложняют ситуацию, создавая «эхо-камеры», в которых пользователи встречают только ту информацию, которая соответствует их предыдущим поискам.