Эксперт объяснил, как Google контролирует мнение общества

Исследования показывают, что почти 29% пользователей кликают на первую ссылку, тогда как менее 10% исследуют результаты ниже третьего места. Это поведение вызывает беспокойство, поскольку контент с высоким рейтингом не всегда является самым надежным из-за вполне существующих манипуляций.

Более того, около 82% американских интернет-пользователей выражают общее доверие к результатам Google, забывая, что алгоритмы поисковой системы могут непреднамеренно продвигать неточную или вводящую в заблуждение информацию. Персонализированные функции еще больше усложняют ситуацию, создавая «эхо-камеры», в которых пользователи встречают только ту информацию, которая соответствует их предыдущим поискам.