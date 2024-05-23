Эксперт объяснил, как правильно чистить зубы кошке

Зубной налёт и зубной камень могут образовываться на любых зубах. Это может в дальнейшем привести к кариесу и пульпиту, болезням дёсен, воспалениям слизистой рта и пр. Чаще всего проблемы с зубами у кошек появляются из-за неправильного питания. Поэтому для профилактики этого нужно давать питомцу подходящий корм.

Существует несколько методов чистки зубов у котов.

Специальная еда. В специальном сухом корме, лакомствах, палочках есть гранулы, очищающие эмаль от налёта.

Зубные пасты. Кошки зубы чистить не любят. Поэтому их лучше к этому приучать с малых лет. Покупать для этого нужно специальные кошачьи гели и пасты, зубные щётки.

Ополаскиватели и спреи. В эти жидкостях есть ферменты, расщепляющие налёт без вреда для слизистой и эмали. Удобнее всего пользоваться ополаскивателями, которые добавляют в питьевую воду.