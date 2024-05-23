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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 01:30
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Эксперт объяснил, как правильно чистить зубы кошке

Да, это тоже нужно делать регулярно
Многие уверены, что поддерживать гигиену полости рта нужно только людям. Но это не так. Чистку зубов необходимо проводить и животным, в том числе кошкам.
Эксперт объяснил, как правильно чистить зубы кошке
© Leon Valley Veterinary Hospital

Зубной налёт и зубной камень могут образовываться на любых зубах. Это может в дальнейшем привести к кариесу и пульпиту, болезням дёсен, воспалениям слизистой рта и пр. Чаще всего проблемы с зубами у кошек появляются из-за неправильного питания. Поэтому для профилактики этого нужно давать питомцу подходящий корм.

Существует несколько методов чистки зубов у котов.

Специальная еда. В специальном сухом корме, лакомствах, палочках есть гранулы, очищающие эмаль от налёта.

Зубные пасты. Кошки зубы чистить не любят. Поэтому их лучше к этому приучать с малых лет. Покупать для этого нужно специальные кошачьи гели и пасты, зубные щётки.

Ополаскиватели и спреи. В эти жидкостях есть ферменты, расщепляющие налёт без вреда для слизистой и эмали. Удобнее всего пользоваться ополаскивателями, которые добавляют в питьевую воду.

Эксперт объяснил, как правильно чистить зубы кошке
© Kandinsky 3.1

Стоматологические салфетки. Для их использования нужно, чтобы кошка спокойно относилась к тому, что вы лезете к ней в рот пальцем. Лучше брать сразу влажные салфетки.

Пищевые добавки. Ещё один способ чистки зубов — при помощи таблеток и порошков, которые добавляются в пищу животного.

Ультразвуковая профессиональная чистка. Этот метод помогает избавиться от застарелых проблем с зубным камнем. Но делается такая чистка исключительно по показаниям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.