Эксперт объяснил, как правильно чистить зубы кошке

Эксперт объяснил, как правильно чистить зубы кошкеДа, это тоже нужно делать регулярно
Зубной налёт и зубной камень могут образовываться на любых зубах. Это может в дальнейшем привести к кариесу и пульпиту, болезням дёсен, воспалениям слизистой рта и пр. Чаще всего проблемы с зубами у кошек появляются из-за неправильного питания. Поэтому для профилактики этого нужно давать питомцу подходящий корм.
Существует несколько методов чистки зубов у котов.
Специальная еда. В специальном сухом корме, лакомствах, палочках есть гранулы, очищающие эмаль от налёта.
Зубные пасты. Кошки зубы чистить не любят. Поэтому их лучше к этому приучать с малых лет. Покупать для этого нужно специальные кошачьи гели и пасты, зубные щётки.
Ополаскиватели и спреи. В эти жидкостях есть ферменты, расщепляющие налёт без вреда для слизистой и эмали. Удобнее всего пользоваться ополаскивателями, которые добавляют в питьевую воду.
Стоматологические салфетки. Для их использования нужно, чтобы кошка спокойно относилась к тому, что вы лезете к ней в рот пальцем. Лучше брать сразу влажные салфетки.
Пищевые добавки. Ещё один способ чистки зубов — при помощи таблеток и порошков, которые добавляются в пищу животного.
Ультразвуковая профессиональная чистка. Этот метод помогает избавиться от застарелых проблем с зубным камнем. Но делается такая чистка исключительно по показаниям.
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