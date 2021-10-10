Эксперт объяснил, как России удалось создать несколько прорывных самолётов за последние годы

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Эксперт объяснил, как России удалось создать несколько прорывных самолётов за последние годыВсё дело в стиле «Сухого»
Главный конструктор компании «Сухой» Сергей Бибиков рассказал, как российским специалистам удалось создать сразу несколько прорывных самолётов за последние годы — истребители Су-57, беспилотник С-70 «Охотник» и Су-75 «Checkmate».
Бибиков пояснил, что важным направлением для компании «Сухой» является параллельная работа над несколькими авиационными проектами. Именно поэтому компания развивается и остаётся конкурентоспособной на международном рынке.
«Это один из ключевых стилей в работе опытно-конструкторского бюро. Не закончив, может быть, не доведя до финальной стадии один проект, начинать разрабатывать следующий. Потому что в противном случае, у бюро не будет развития. И тогда оно не будет успевать за мировыми трендами боевого авиастроения», — приводит слова Бибикова телеканал «Звезда».