Наука и технологии
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Эксперт объяснил, как России удалось создать несколько прорывных самолётов за последние годы

Всё дело в стиле «Сухого»
Главный конструктор компании «Сухой» Сергей Бибиков рассказал, как российским специалистам удалось создать сразу несколько прорывных самолётов за последние годы — истребители Су-57, беспилотник С-70 «Охотник» и Су-75 «Checkmate».
Эксперт объяснил, как России удалось создать несколько прорывных самолётов за последние годы

Бибиков пояснил, что важным направлением для компании «Сухой» является параллельная работа над несколькими авиационными проектами. Именно поэтому компания развивается и остаётся конкурентоспособной на международном рынке.

«Это один из ключевых стилей в работе опытно-конструкторского бюро. Не закончив, может быть, не доведя до финальной стадии один проект, начинать разрабатывать следующий. Потому что в противном случае, у бюро не будет развития. И тогда оно не будет успевать за мировыми трендами боевого авиастроения», — приводит слова Бибикова телеканал «Звезда».