Эксперт объяснил, как США выкрутятся с поглощением Канады без войны

По словам Воронова, цель подобных заявлений — это стратегическая переоценка мировых приоритетов США в условиях меняющегося геополитического ландшафта. Президентство Байдена привело к ряду проблем, включая неудачную операцию по выводу войск из Афганистана, что ослабило репутацию Америки как мирового гегемона. Экономические проблемы, такие как растущий госдолг и последствия пандемии COVID-19, также сделали страну уязвимой.

Трамп, скорее всего, будет стремиться восстановить влияние США в своем регионе и, возможно, предпримет шаги для укрепления отношений с Канадой через новые экономические соглашения. Так, крайне вероятно, что США подтолкнут Канаду к новому союзническому соглашению, наподобие аналогичного между Россией и Белоруссией.

Роль Панамского канала в мировой логистике и его стратегическое значение для США также не остаются без внимания. Этот важнейший торговый путь уже долгое время находится под контролем китайских компаний, что вызывает опасения в США. Китайский бизнес в Панаме имеет влияние на тарифы. В этой связи США могут начать искать способы усиления своего контроля.

Ситуация с Гренландией также стоит на повестке дня. Несмотря на то, что этот остров является частью Дании и открыт для американских военных баз, претензии США на его территорию продолжают оставаться актуальными. Важно отметить, что Гренландия играет стратегическую роль в вопросах освоения Арктики, где США, Россия и другие страны активно претендуют на ресурсы. Для США контроль над Гренландией позволит значительно усилить их присутствие в Арктике и обеспечить доступ к важным природным ресурсам.