Эксперт объяснил, какой водой нужно поливать комнатные растения

Обычно растения любят мягкую воду, в которой нет лишних солей и минералов. Её температура должна при этом быть комнатной, то есть не слишком горячей или холодной.

Один из лучших вариантов для полива — дождевая вода. В ней содержатся полезные для растений питательные вещества. Это будет способствовать росту и цветению растений.

Ещё один вариант — вода из аквариума. Но не у всех он есть дома.