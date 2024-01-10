Эксперт объяснил, на каком этаже в многоэтажном доме жить лучше всего

Эксперт объяснил, на каком этаже в многоэтажном доме жить лучше всегоМногое в этом вопросе зависит от потребностей и предпочтений человека
Выбор этажа — то, без чего не обходится ни одна покупка квартиры. И отталкиваться здесь нужно сразу от нескольких факторов.
На нижних этажах вам будет удобно жить, если в доме вообще нет лифта. Также лучше жить на этих этажах пожилым и людям с маленькими детьми.
Средние этажи выбирают обычно из соображений безопасности. К примеру, к вам точно не смогут залезть воры через окно, а ещё шум с улицы на них не такой сильный, как на нижних.
Что касается верхних этажей дома, то их любят выбирать из-за красивого вида из окна и меньшего шума с улицы. Но стоят квартиры на таких этажах обычно дороже остальных.
Согласно результатам исследований, проведённых американскими учёными, самые комфортные для жизни этажи — это с первого по седьмой. Связано это с тем, что чем больше высота, тем слабее магнитное поле Земли и сильнее нагрузка на сердечно-сосудистую систему человека. Также это может сказаться на нервной системе.
Помимо этого, на верхних этажах может быть высокий уровень электромагнитного излучения. Кроме того, статистика показывает, что люди, проживающие на этих этажах, чаще сталкиваются с мигренью.