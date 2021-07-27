Эксперт объяснил, почему биткойн начал снова дорожать после катастрофического падения

Всё это помогло оптимистам закрепить успех после конференции B-Word, на которой Илон Маск сказал, что не избавит Tesla от биткойнов.

Однако, по словам эксперта, предпосылок для дальнейшего роста цены нет. Вычислительные мощности продолжат медленно восстанавливаться после репрессий властей Китая в отношении майнеров. Нет и подкрепления у прошедшего в выходные-понедельник ралли в сетевых данных.

Эксперт пришёл к выводу, что цена биткойна будет сохраняться в пределах $30 000 — 40 000 в ближайшие недели. Нельзя исключать падения в оставшиеся месяцы года.