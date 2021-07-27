Эксперт объяснил, почему биткойн начал снова дорожать после катастрофического падения

Эксперт объяснил, почему биткойн начал снова дорожать после катастрофического паденияИ продолжится ли рост
Мы получили комментарий от Аарона Хомского, руководителя инвестиционного департамента ICB Fund. Он пояснил, что скачок курса биткойна стал следствием низкой ликвидности летнего рынка, а также слухов о том, что Amazon может ввести оплату товаров в криптовалюте.
На срочном рынке прошли максимальные с момента обвала в мае ликвидации (на $1,1 млрд по данным Bybt). Они стали «топливом» для продолжения волны роста к верхней границе наблюдающейся последние десять недель консолидации.
Всё это помогло оптимистам закрепить успех после конференции B-Word, на которой Илон Маск сказал, что не избавит Tesla от биткойнов.
Однако, по словам эксперта, предпосылок для дальнейшего роста цены нет. Вычислительные мощности продолжат медленно восстанавливаться после репрессий властей Китая в отношении майнеров. Нет и подкрепления у прошедшего в выходные-понедельник ралли в сетевых данных.
Эксперт пришёл к выводу, что цена биткойна будет сохраняться в пределах $30 000 — 40 000 в ближайшие недели. Нельзя исключать падения в оставшиеся месяцы года.