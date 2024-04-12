Эксперт объяснил, почему бизнес-класс находится в носовой части самолёта, если безопаснее в “хвосте”

Известно, что 68% людей, выживших в авиакатастрофах, сидели в хвостовой части авиалайнера. Однако места в бизнес-классе находятся в противоположной стороне и стоят гораздо дороже. В чём же причина такой планировки самолётов?

Есть четыре преимущества мест бизнес-класса перед обычными.

Лучшая организация высадки и посадки пассажиров. Это происходит за счёт более удобного доступа к салону самолёта.

Низкий уровень шума. В результате пассажиры могут отдыхать или работать в тишине.