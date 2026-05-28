Эксперт объяснил, почему даже с дорогим ИИ бизнес не откажется от нейросетей

Опубликовано 28 мая 2026, 14:57
Эксперт объяснил, почему даже с дорогим ИИ бизнес не откажется от нейросетейЛюди при этом дешевле
В последнее время многие компании начали отказываться от ИИ. Внедрять и обслуживать нейросети дорого. Однако, как объяснил в интервью 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян, полного отказа от ИИ не будет. Просто компании переходят от идеи «заменить всех людей» к подходу «как ИИ может помочь сотруднику работать эффективнее».
Внедрение нейросетей требует времени — эффект появляется через два-три года. Нужно не только купить технологию, но и обучить команду, особенно если среди сотрудников есть люди старшего возраста. Это стоит денег. А на рынке сейчас много специалистов, которых проще нанять.
Тем не менее, ИИ уже доверяют отдельные задачи: сбор информации, рутинную обработку данных. В таких случаях одна нейросеть может заменить целый отдел.
Эксперт подчёркивает: умение работать с ИИ станет таким же важным навыком, как в 1990-х годах — умение пользоваться Excel.
Источник:360.ru
Автор:Максим Многословный
