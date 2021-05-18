Эксперт объяснил, почему меняется цена криптовалют

Эксперт отметил, что криптовалюты по-прежнему являются волатильным инструментом, то есть цены на них значительно меняются. Пытаясь прогнозировать ценовую динамику биткойна, аналитики опираются в том числе на потоки средств институциональных инвесторов, сравнение с ценовым поведением золота, статистику по рынку фьючерсов, ончейн-аналитику и теханализ.

Как рассказал специалист, сейчас сетевые данные позволяют увидеть изнутри факторы, влияющие на спрос и предложение криптовалют и на этом выстроить определённые выводы. Цену биткойна также предсказывают по халвингу — уменьшению награды майнеров вдвое. Это происходит каждые четыре года. Также для оценки используют закон Меткалфа — стоимость сети пропорциональна квадрату численности её пользователей.

На цену криптовалют также влияют новости, на которые может отреагировать рыночная толпа. Рынок двигают и твиты Илона Маска, и заявления регуляторов, и сообщения о хардфорках, и новости о поддержке крупных инвесторов, проведении эирдропов, расширениях сценариев использования, запуске инвестиционных продуктов на базе той или иной криптовалюты.