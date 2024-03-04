Эксперт объяснил, почему раньше моряки никогда не брали на корабль бананы

Кроме метана, перезревшие бананы выделяют этилен. Из-за этого вещества фрукты и другие продукты, которые находятся рядом с бананами, быстрее созревают и портятся.

Наконец, некоторые животные прятались в гроздях бананов и проникали на корабль. В основном это были ядовитые пауки, но иногда — скорпионы, змеи.