Эксперт объяснил, почему раньше моряки никогда не брали на корабль бананы

Эксперт объяснил, почему раньше моряки никогда не брали на корабль бананыВсе мы знаем о суеверии представителей этой профессии
Пользователь портала iXBT.com отметил, что зелёные бананы созревают очень быстро, а портятся ещё быстрее. Плавание раньше могло занять несколько месяцев, поэтому на корабле эти фрукты гнили. Во время гниения бананов выделяется метан, который может образовать при определённой концентрации взрывоопасную смесь. Помимо этого, метан плохо влияет на самочувствие людей. Из-за этого газа люди могут ощущать недомогание, кашлять, падать в обморок, испытывать проблемы с дыханием. К тому же метан открыли только к концу XVIII века, из-за чего моряки списывали всё на проклятие бананов.
Кроме метана, перезревшие бананы выделяют этилен. Из-за этого вещества фрукты и другие продукты, которые находятся рядом с бананами, быстрее созревают и портятся.
Наконец, некоторые животные прятались в гроздях бананов и проникали на корабль. В основном это были ядовитые пауки, но иногда — скорпионы, змеи.