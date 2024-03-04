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Наука и технологии
Опубликовано 04 марта 2024, 05:15
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Эксперт объяснил, почему раньше моряки никогда не брали на корабль бананы

Все мы знаем о суеверии представителей этой профессии
Когда-то считалось, что бананы могут принести несчастья кораблю и людям на нём. И связано это было сразу с несколькими причинами.

Пользователь портала iXBT.com отметил, что зелёные бананы созревают очень быстро, а портятся ещё быстрее. Плавание раньше могло занять несколько месяцев, поэтому на корабле эти фрукты гнили. Во время гниения бананов выделяется метан, который может образовать при определённой концентрации взрывоопасную смесь. Помимо этого, метан плохо влияет на самочувствие людей. Из-за этого газа люди могут ощущать недомогание, кашлять, падать в обморок, испытывать проблемы с дыханием. К тому же метан открыли только к концу XVIII века, из-за чего моряки списывали всё на проклятие бананов.

Эксперт объяснил, почему раньше моряки никогда не брали на корабль бананы
© Hubbards Marina

Кроме метана, перезревшие бананы выделяют этилен. Из-за этого вещества фрукты и другие продукты, которые находятся рядом с бананами, быстрее созревают и портятся.

Наконец, некоторые животные прятались в гроздях бананов и проникали на корабль. В основном это были ядовитые пауки, но иногда — скорпионы, змеи.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#история
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#море
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#продукты
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#питание
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#фрукты