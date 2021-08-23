Эксперт объяснил, почему роботы ещё не заменили сотрудников супермаркетов

Эксперт объяснил, почему роботы ещё не заменили сотрудников супермаркетовИ как будут развиваться технологии
Сейчас один самых важных процессов в ритейле, пишет автор, - роботизация. В супермаркетах стремятся автоматизировать некоторые действия работников. Но роботы, выполняющие за людей работу, бывают разные.
Так, в США существует Bossa Nova Robotics Inc. Этот робот способен сканировать товары и проверять их цены, правильность расположения, а также проводить анализ пустых мест на полках. Кроме того, в Америке применяются такие проекты механизмов, как Badger Technologies, Simbe Robotics, Brain Corp. Они все выполняют разные функции. Первый, например, выступает в качестве охранника (способен сообщать сотрудникам и службе безопасности о различных происшествиях в магазине: как с продуктами, так и с дверьми, окнами и пр.).
Выпускают роботов и в России. Это разработки R2 Robotics и НПО "Андроидная техника". Подробностей об их конструкциях пока нет. О первых известно лишь, что робот будет оснащён самоходным шасси, а также сможет распознавать RFID-метки. Вторая компания создала робота Фёдора - механизм для сканирования полок магазина.
На данный момент, заключает пользователь, роботизация ещё только начинает развиваться. То есть ещё нет роботов, которые бы точно и быстро (лучше, чем человек, или хотя бы как человек) выполняли поставленные задачи. Но, вероятно, в будущем технологии совершат скачок вперёд и роботы полностью будут управлять некоторыми процессами. Прежде всего - предполагающими тяжёлую и монотонную деятельность.