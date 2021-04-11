Эксперт объяснил, почему российский бомбардировщик ПАК ДА не будет сверхзвуковым

Обозреватель отметил, что ПАК ДА будет иметь дозвуковую скорость. Он считает, что России нет смысла делать стратегический бомбардировщик сверхзвуковым. Дело в том, что самолёт всё равно будет нести гиперзвуковые авиационные ракеты большой дальности.

Эксперт подчеркнул, что ПАК ДА «будет достаточно не замеченным для радаров противника подойти на дистанцию пуска, чтобы потом, используя гиперзвуковые крылатые ракеты, поразить цели на земле или на море».

Также обозреватель добавил, что ПАК ДА будет способен управлять армией ударных и разведывательно-ударных беспилотников. Если таких дронов будет до сотни, то никакая система противовоздушной обороны с ними не справится.