Эксперт объяснил, почему Россия вспомнила о старом проекте космического корабля "Буран"И есть ли вообще в этом смысл
Уже известно, что на определение необходимости, реализуемости и разработку внешнего облика многоразового корабля "Роскосмос" потратит 239 миллионов рублей. Взгляды на это заявление, как пишет "Лайф", разнятся. Одним специалисты уверены, что смысла в подобном аппарате нет, другие - что этот корабль необходим.
Ранее существовала программа "Энергия-Буран", которая вскоре закрылась. Целью разработки "Бурана" вообще было дать ответ на американский корабль Space Shuttle. Правда, было непонятно, как советская модель будет вообще летать и для чего она нужна. Позднее выяснилось, что нужна она была лишь для того, чтобы с орбиты американцы и представители других стран сняли свои спутники, включая тех, что входили в американскую боевую орбитальную группировку. В этом смысле цель была достигнута (США отказались от "Стратегической оборонной инициативы". В результате советский проект больше не использовался.
В 2010 году оказалось, что многоразовые орбитальные корабли продолжают создаваться. Пример - американский Х-37. До конца нынешнего года должен быть запущен в космос и второй подобный корабль США - Dream Chaser. По мнению Валентина Степанкова, кандидата технических наук, руководителя этапа испытаний корабля "Буран", эти аппараты разрабатывались и разрабатываются для того, чтобы наблюдать за спутниками возможного противника.
По поводу обращения "Роскосмоса" к строительству многоразовых кораблей есть разные мнения. Одни говорят, что для начала надо создать недорогие и надёжные ракеты, и в этом есть доля здравого смысла: в России всё ещё нет ни одной многоразовой ракеты, а когда они появятся - неясно. В то же время многоразовая космическая техника - это в любом случае шаг вперёд.
Вполне возможно, что приблизит страну к обладанию многоразовым кораблём "Ангара". На первом этапе пуска её будут разгонять ускорители "Байкал". Также есть вероятность появления аванпроекта по разработке сверхтяжёлой ракеты на основе модулей, которые применялись при проектировании ракеты "Амур".
При этом работа в заданном направлении будет длиться до сентября 2022 года. Тогда и будет понятно, появится ли у России многоразовый корабль, а также кто именно и для чего отправится на нём на орбиту.