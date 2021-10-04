Эксперт объяснил, почему Россия вспомнила о старом проекте космического корабля "Буран"

В 2010 году оказалось, что многоразовые орбитальные корабли продолжают создаваться. Пример - американский Х-37. До конца нынешнего года должен быть запущен в космос и второй подобный корабль США - Dream Chaser. По мнению Валентина Степанкова, кандидата технических наук, руководителя этапа испытаний корабля "Буран", эти аппараты разрабатывались и разрабатываются для того, чтобы наблюдать за спутниками возможного противника.

По поводу обращения "Роскосмоса" к строительству многоразовых кораблей есть разные мнения. Одни говорят, что для начала надо создать недорогие и надёжные ракеты, и в этом есть доля здравого смысла: в России всё ещё нет ни одной многоразовой ракеты, а когда они появятся - неясно. В то же время многоразовая космическая техника - это в любом случае шаг вперёд.

Вполне возможно, что приблизит страну к обладанию многоразовым кораблём "Ангара". На первом этапе пуска её будут разгонять ускорители "Байкал". Также есть вероятность появления аванпроекта по разработке сверхтяжёлой ракеты на основе модулей, которые применялись при проектировании ракеты "Амур".

При этом работа в заданном направлении будет длиться до сентября 2022 года. Тогда и будет понятно, появится ли у России многоразовый корабль, а также кто именно и для чего отправится на нём на орбиту.