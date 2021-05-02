Эксперт объяснил, почему советский танк Т-80 не устарел по сей день

По словам эксперта, есть мнение, что танк Т-80 бесперспективен. Однако, утверждает специалист, практика показала ошибочность этого суждения.

Козырем танка эксперт назвал мощную газотурбинную установку. Она может эффективно работать даже в условиях сильного холода. Обычно танковые моторы обычно рассчитаны на длительный прогрев, и всё это время боевая машина практически небоеспособна. Установка Т-80 при морозе готова к полноценной эксплуатации уже через минуту.

Эксперт считает, что Т-80 — это грозная боевая машина, не уступающая Т-72Б3.

Напомним, в 2019 году российские войска получили модернизированные танки Т-80БВМ. Они имеют более высокие огневую мощь, защищённость, подвижность и управляемость.