Опубликовано 15 февраля 2024, 10:30
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Эксперт объяснил, почему в море вода солёная, а в реках — преснаяЕсть несколько важных причин
Вода покрывает около 71% поверхности Земли. При этом в этой воде также содержатся соли и минералы, которые делают её свойства разнообразными. Но почему в реках вода обычно пресная, а в морях — солёная?
Зачастую вода в реках является пресной. Связано это с тем, что её основной источник — это дождь и растаявший снег. Эта вода — дистиллированная, поскольку она очищается в процессе испарения и конденсации.
Что касается морей и океанов, то вода в них обычно солёная. Объясняется это долгим процессом эволюции, при котором растворённые в воде соли и минералы годами накапливались в водоёмах. Главный источник солей при этом — реки. Кроме того, концентрация солей в океанах и морях неоднородна.
Основной механизм, за счёт которого вода в море остаётся солёной, — это испарение. В ходе этого процесса чистая вода уходит в атмосферу, оставляя минералы и соли.