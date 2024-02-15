Что касается морей и океанов, то вода в них обычно солёная. Объясняется это долгим процессом эволюции, при котором растворённые в воде соли и минералы годами накапливались в водоёмах. Главный источник солей при этом — реки. Кроме того, концентрация солей в океанах и морях неоднородна.

Основной механизм, за счёт которого вода в море остаётся солёной, — это испарение. В ходе этого процесса чистая вода уходит в атмосферу, оставляя минералы и соли.