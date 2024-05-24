Эксперт объяснил, почему в пассажирских самолётах нет парашютов

Скорость и высота полёта. Сегодня пассажирские самолёты летят со скоростью 1000 км/ч. Если вы попытаетесь выпрыгнуть из авиалайнера, то, скорее всего, погибнете ещё во время самого прыжка. Кроме того, поднимаются они на высоту до 10 км, где нельзя дышать без кислородного баллона. Наконец, температура на этой высоте примерно -60 градусов Цельсия.

Экономическая составляющая. Авиакомпаниям невыгодно давать людям парашюты, так как стоят они дорого.