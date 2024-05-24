Эксперт объяснил, почему в пассажирских самолётах нет парашютов

Эксперт объяснил, почему в пассажирских самолётах нет парашютовХотя они могли бы быть полезны
Существует четыре причины, по которым на борту пассажирского авиалайнера нет парашютов.
Период аварий. Более 50% авиакатастроф происходит при взлёте или посадке. В этом случае пользоваться парашютами бессмысленно.
Нехватка времени для инструктажа. На самом деле правильно надеть и зафиксировать на себе парашют не так уж просто. Для инструктажа выделяется всего несколько минут, чего не хватит точно, чтобы научить этому людей. Также люди во время аварии будут охвачены паникой, из-за чего вряд ли смогут правильно всё сделать, а если и смогут, то безопасно выпрыгнуть и приземлиться у них не получится. При ударе о землю намного безопаснее находиться в кресле.
Скорость и высота полёта. Сегодня пассажирские самолёты летят со скоростью 1000 км/ч. Если вы попытаетесь выпрыгнуть из авиалайнера, то, скорее всего, погибнете ещё во время самого прыжка. Кроме того, поднимаются они на высоту до 10 км, где нельзя дышать без кислородного баллона. Наконец, температура на этой высоте примерно -60 градусов Цельсия.
Экономическая составляющая. Авиакомпаниям невыгодно давать людям парашюты, так как стоят они дорого.