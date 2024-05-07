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Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2024, 15:45
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Эксперт объяснил, почему в современных армиях не носят сапоги

Есть несколько причин
Сейчас солдаты чаще всего вместо сапог носят ботинки. Но почему от традиционной обуви всё-таки решили отказаться?
Эксперт объяснил, почему в современных армиях не носят сапоги
© eBay

Сапоги хорошо защищают от повреждений и от плохих погодных условий. Но есть у них и существенные недостатки.

Например, в сапогах ноги быстрее устают из-за недостаточной поддержки голени. Это создавало проблемы при длительных маршах. Ещё один минусом была высокая стоимость сапог.

Эксперт объяснил, почему в современных армиях не носят сапоги
© Kellac

В период Первой и Второй мировых войн сапоги сами по себе стали проще и дешевле. Тем не менее их стали вытеснять модели с высоким берцем. Всё потому, что они были удобнее и лучше поддерживали ногу.

После окончания Второй мировой начали массово производить ботинки с высоким берцем. Это сделало их доступнее. Стоили он дороже сапог, но по качеству и комфорту для армии подходили лучше.

В результате к 1980-м годам стало понятно, что ботинки лучше поддерживают ноги, чем сапоги. Именно поэтому они заменили обычные сапоги в армии.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#обувь
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#армия
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#технологии