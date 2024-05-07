Эксперт объяснил, почему в современных армиях не носят сапоги

В период Первой и Второй мировых войн сапоги сами по себе стали проще и дешевле. Тем не менее их стали вытеснять модели с высоким берцем. Всё потому, что они были удобнее и лучше поддерживали ногу.

После окончания Второй мировой начали массово производить ботинки с высоким берцем. Это сделало их доступнее. Стоили он дороже сапог, но по качеству и комфорту для армии подходили лучше.

В результате к 1980-м годам стало понятно, что ботинки лучше поддерживают ноги, чем сапоги. Именно поэтому они заменили обычные сапоги в армии.