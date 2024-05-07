Эксперт объяснил, почему в современных армиях не носят сапоги

Эксперт объяснил, почему в современных армиях не носят сапогиЕсть несколько причин
Сапоги хорошо защищают от повреждений и от плохих погодных условий. Но есть у них и существенные недостатки.
Например, в сапогах ноги быстрее устают из-за недостаточной поддержки голени. Это создавало проблемы при длительных маршах. Ещё один минусом была высокая стоимость сапог.
В период Первой и Второй мировых войн сапоги сами по себе стали проще и дешевле. Тем не менее их стали вытеснять модели с высоким берцем. Всё потому, что они были удобнее и лучше поддерживали ногу.
После окончания Второй мировой начали массово производить ботинки с высоким берцем. Это сделало их доступнее. Стоили он дороже сапог, но по качеству и комфорту для армии подходили лучше.
В результате к 1980-м годам стало понятно, что ботинки лучше поддерживают ноги, чем сапоги. Именно поэтому они заменили обычные сапоги в армии.