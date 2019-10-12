Эксперт объяснил, почему запрет продажи криптовалюты пойдёт Дурову только на пользу

Ситуацию прокомментировал российский интернет-омбудсмен. Он считает, что комиссия сделала Дурову «сногсшибательный подарок».

Напомним, судебный запрет коснулся двух компаний — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Они, предположительно, занимались первичным размещением токенов (ICO) Gram в США. Регулятор пояснил, что деятельность компаний была незаконной, ведь они не зарегистрировали продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами.

По мнению эксперта, комиссия, по факту, не сможет помешать распространению токенов. А вот попытки судиться и вовсе приведут к тому, что об ICO узнают даже далёкие от этого люди. Таким образом, популярность криптовалюты возрастёт.

Эксперт уверен, что у Telegram есть «огромный запас финансовой прочности». Любой штраф для компании несущественен по сравнению с маркетинговым бюджетом, который иначе пришлось бы использовать для продвижения проекта.