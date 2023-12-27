Эксперт объяснил последствия внезапной остановки вращения Земли

Деревья, здания и даже кирпичные конструкции не выдержат резкой остановки и разорвутся на части из-за слабого сопротивления земных материалов растяжению. Шокирует тот факт, что ваше выживание зависит от близости к полюсам, где скорость вращения значительно ниже. Если вы находитесь достаточно близко, вы можете споткнуться и двигаться вперед со скоростью пешехода, в противном случае готовьтесь к удару на скорости в сотни км в час.

Но что, если Земля постепенно перестанет вращаться в течение нескольких дней или недель? Приготовьтесь к тому, что вы будете жить в суматохе: дни и ночи по полгода, палящее солнце и непредсказуемые погодные условия.

Но будьте уверены, в ближайшее время мир не затормозит.

Наслаждайтесь вращением.